Varese dice addio ad una figura storica del tessuto imprenditoriale del territorio. È mancato nella mattina di ieri l’imprenditore Cesare Corti. Fu lui nel 1971 a fondare Elmec insieme a Clemente Ballerio. Un’azienda che da piccola realtà locale è diventata negli anni uno dei nomi più importanti a livello nazionale nel comparto dell’information technology. Fin dagli inizi Elmec - che significa Elaborazioni Meccanografiche - si occupa di computer: era l’epoca degli albori dei calcolatori. Negli anni Ottanta arrivano i primi pc, mentre il Duemila porta la svolta con il trasferimento da Varese alla sede di Brunello, dove oggi Elmec ha un vero e proprio campus It, che può contare su sei diversi edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Imprenditoria e basket. Addio a Cesare Corti. Fondatore della Elmec e storico dirigente Robur