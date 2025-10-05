Impianto rifiuti ancora un flash mob | Il preavviso di rigetto appare debole
E’ il giorno del secondo flash mob per dire no all’ impianto rifiuti che Edison Next Recology vorrebbe costruire alla Zipa. Appuntamento in piazza Pergolesi dalle 18, perché "non è ancora finita", rimarcano dall’assemblea permanente Stop Edison. La prossima settimana sarà decisiva: entro mercoledì l’azienda leader nel mercato energetico dovrà presentare le proprie controdeduzioni alla Provincia titolare dell’iter autorizzativo. Dovrà poi essere convocata di nuovo la conferenza dei servizi per la decisione finale. Ma intanto dal comitato tutela salute Vallesina il presidente Massimo Gianangeli sentenzia: "La montagna ha partorito il topolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
