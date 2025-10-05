Immortale Djokovic | sembra spacciato ma vince uno scambio infinito con Hanfmann

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights della vittoria in tre set di Novak Djokovic contro Yannick Hanfmann: a 38 anni e 4 mesi, il serbo ( che poi si è lamentato dell'umidità ) diventa il più anziano di sempre a raggiungere gli ottavi al Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

