Ilary Blasi giudice di Amici 25 | gaffe prima della seconda puntata
Amici 25 torna con la seconda puntata e i riflettori si accendono ora su Ilary Blasi, di nuovo nel ruolo di giudice di canto insieme a Paola Turci. Ma a far discutere non sono solo le esibizioni, bensì una piccola gaffe social che ha trasformato il profilo Instagram dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi in un caso virale. Vediamo cosa è successo. Il ritorno di Ilary Blasi ad Amici 25. Ilary Blasi torna per il secondo anno consecutivo a giudicare le esibizioni dei cantanti nella scuola di Maria De Filippi. La sua presenza era stata accolta con un misto di curiosità e polemiche già lo scorso anno, dato che non tutti la considerano una “voce autorevole” in campo musicale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: ilary - blasi
Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?”
Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista?
Michelle hunziker e ilary blasi lasciano mediaset, addio a nuovi programmi
Il misterioso messaggio di Noemi Bocchi è indirizzato a Ilary Blasi? - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Amici del 5 ottobre: Ilary Blasi giudice d’eccezione. Ospiti ed esibizioni - Cos’è successo nella puntata del 5 ottobre ad Amici di Maria De Filippi: ecco il risultato delle esibizioni di cantanti e ballerini ... dilei.it scrive
Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto, anticipazioni - La conduttrice romana è stata chiamata di nuovo da Maria De Filippi per giudicare alcuni allievi di canto della nuova edizione del talent show ... Secondo corrieredellosport.it