Ilary Blasi giudice di Amici 25 | gaffe prima della seconda puntata

Amici 25 torna con la seconda puntata e i riflettori si accendono ora su Ilary Blasi, di nuovo nel ruolo di giudice di canto insieme a Paola Turci. Ma a far discutere non sono solo le esibizioni, bensì una piccola gaffe social che ha trasformato il profilo Instagram dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi in un caso virale. Vediamo cosa è successo. Il ritorno di Ilary Blasi ad Amici 25. Ilary Blasi torna per il secondo anno consecutivo a giudicare le esibizioni dei cantanti nella scuola di Maria De Filippi. La sua presenza era stata accolta con un misto di curiosità e polemiche già lo scorso anno, dato che non tutti la considerano una “voce autorevole” in campo musicale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

