Ilary Blasi ad Amici con la tuta da lavoro | quanto costa il look oversize per il ritorno in tv

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary Blasi è tra i giudici per un giorno della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa ha indossato per il ritorno in tv dopo la pausa estiva?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ilary - blasi

Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?”

Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista?

Michelle hunziker e ilary blasi lasciano mediaset, addio a nuovi programmi

ilary blasi amici tutaIlary Blasi ad Amici con la tuta “da lavoro”: quanto costa il look oversize per il ritorno in tv - Era dalla scorsa estate, per la precisione dall'esperienza al timone di Battiti Live, che Ilary Blasi non appariva in tv ma ora ha fatto una piccola eccezione. fanpage.it scrive

ilary blasi amici tutaAnticipazioni Amici del 5 ottobre: Ilary Blasi giudice d’eccezione. Ospiti ed esibizioni - Cos’è successo nella puntata del 5 ottobre ad Amici di Maria De Filippi: ecco il risultato delle esibizioni di cantanti e ballerini ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ilary Blasi Amici Tuta