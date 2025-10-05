Ilaria Salis parla la commissione | persecuzione contro di lei

5 ott 2025

“C’è un fumus persecutionis contro Ilaria Salis”. È questa la frase chiave che compare nella relazione ufficiale di Ilhan Kyuchyuk, presidente della Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo, che sarà sottoposta al voto della plenaria martedì 7 ottobre. Il documento, redatto dopo settimane di discussione sul caso, riconosce che il procedimento giudiziario aperto a Budapest contro l’eurodeputata italiana potrebbe avere finalità politiche e persecutorie. Martedì, tra le 12 e le 13, l’Europarlamento dovrà decidere se revocare o meno l’immunità a Ilaria Salis, eletta con Alleanza Verdi Sinistra nel 2024, e attualmente sotto processo in Ungheria per lesioni ai danni di tre neonazisti durante una manifestazione dell’“ Giorno dell’Onore ”, l’11 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

