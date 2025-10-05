Ilaria Salis parla la commissione | persecuzione contro di lei
“C’è un fumus persecutionis contro Ilaria Salis”. È questa la frase chiave che compare nella relazione ufficiale di Ilhan Kyuchyuk, presidente della Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo, che sarà sottoposta al voto della plenaria martedì 7 ottobre. Il documento, redatto dopo settimane di discussione sul caso, riconosce che il procedimento giudiziario aperto a Budapest contro l’eurodeputata italiana potrebbe avere finalità politiche e persecutorie. Martedì, tra le 12 e le 13, l’Europarlamento dovrà decidere se revocare o meno l’immunità a Ilaria Salis, eletta con Alleanza Verdi Sinistra nel 2024, e attualmente sotto processo in Ungheria per lesioni ai danni di tre neonazisti durante una manifestazione dell’“ Giorno dell’Onore ”, l’11 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Il 7 ottobre, nella sessione plenaria del Parlamento europeo, saremo chiamati a votare sulla revoca dell’immunità parlamentare alla mia collega Ilaria Salis. Quel giorno si capirà se a prevalere sarà la giustizia o i soliti oscuri accordi di palazzo. - facebook.com Vai su Facebook
Il 7 ottobre, nella sessione plenaria del Parlamento europeo, saremo chiamati a votare sulla revoca dell’immunità parlamentare alla mia collega Ilaria Salis. Quel giorno si capirà se a prevalere sarà la giustizia o i soliti oscuri accordi di palazzo. - X Vai su X
Ilaria Salis, dopo il primo voto in commissione l'eurodeputata mantiene l'immunità - Il 7 ottobre sarà la volta del Parlamento europeo pronunciarsi ... Riporta wired.it
"Ppe ipocrita su Ilaria Salis. Così si legittima la violenza", ci dice l'europarlamentare Mantovani (FdI) - L'esponente meloniano, componente della commissione Juri, attacca il "doppio gioco" dei popolari: "Hanno sconfessato il loro relatore, credo ci fosse un'intesa con la sinistra. Si legge su ilfoglio.it