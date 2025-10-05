Ilaria Salis martedì il voto segreto sull’immunità La Commissione | Persecuzione contro di lei

Il Parlamento europeo si dovrà pronunciare sul caso dell’eurodeputata su cui in Ungheria pende un processo per lesioni contro tre neonazisti. “I colleghi che hanno analizzato a fondo il dossier hanno stabilito che il procedimento nei miei confronti è mosso da una volontà. 🔗 Leggi su Repubblica.it

