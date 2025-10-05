Il volo dell’Aquilone Nuovo polo O-6 a Forcoli | Il sogno ora è realtà In arrivo anche il nido

Un piccolo Comune che intercetta fondi del Pnrr, mette risorse proprie per coronare un sognom e chiude il cantiere anche con tre mesi d’anticipo. Siamo a Palaia dove ieri, la sindaca Marica Guerrini, con a fianco il suo predecessore Marco Gherardini e l’assessora regionale Alessandra Nardini, ha tagliato il nastro del nuovo polo 0-6 "L’Aquilone" di Forcoli. Operazione da 2,3 milioni: i bambini della scuola dell’infanzia, con il rientro dalle vacanze, sono già dentro la struttura. E il prossimo anno ci sarà anche la sezione nido. "Tutti insieme abbiamo costruito un sogno – ha detto la sindaca davanti ai tantissimi cittadini intervenuti all’evento –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

