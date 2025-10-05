Il Vescovo alla manifestazione giubilare | Vogliamo sperare con tutti e per tutti
LE CELEBRAZIONI. «Sperare è scegliere perché chi non sceglie si dispera». È iniziata sotto il segno di queste parole di Papa Leone la manifestazione giubilare «Parole di Speranza per la città» guidata dal Vescovo Francesco Beschi a Bergamo, domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: vescovo - manifestazione
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
Manifestazione pro Gaza a Brindisi: "Ci sarà anche l'adesione morale del vescovo"
Manifestazione pro Gaza a Brindisi: "Ci sarà anche l'adesione morale del vescovo"
Ho partecipato oggi a Zingonia con altri Sindaci alla manifestazione Giubilare della Speranza, un momento veramente molto partecipato. Il Vescovo Beschi nella sua riflessione si é avvicinato a quattro candele colorate che rappresentavano ognuna un sentim Vai su Facebook
Il Vescovo alla manifestazione giubilare: «Vogliamo sperare con tutti e per tutti» - È iniziata così la manifestazione «Parole di Speranza per la città. Secondo ecodibergamo.it
Notizie di Papa Leone - È iniziata sotto il segno di queste parole di Papa Leone la manifestazione giubilare «Parole di Speranza per la città» guidata ... Lo riporta ecodibergamo.it