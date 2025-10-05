Il Vescovo alla manifestazione giubilare | Vogliamo sperare con tutti e per tutti

LE CELEBRAZIONI. «Sperare è scegliere perché chi non sceglie si dispera». È iniziata sotto il segno di queste parole di Papa Leone la manifestazione giubilare «Parole di Speranza per la città» guidata dal Vescovo Francesco Beschi a Bergamo, domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il Vescovo alla manifestazione giubilare: «Vogliamo sperare con tutti e per tutti»

