Il Trump ceco Babiš vince ma non sfonda e ora si guarda a destra

Andrej Babiš vince le elezioni parlamentari ceche, ma con un risultato meno trionfale di quanto i sondaggi lasciassero presagire. Il movimento populista Ano conquista il 35,4% dei voti, bottino sostanzioso . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Trump ceco Babiš vince ma non sfonda, e ora si guarda a destra

In questa notizia si parla di: trump - ceco

Anche Praga svolta a destra: in testa Babis, il “Trump ceco” che canta i Ricchi e Poveri (video)

#Juorno L’ #Europa guarda a #Praga, il #Trump ceco #AndrejBabis favorito alle #elezioni - X Vai su X

La richiesta dell'amministrazione Trump, le accuse degli sviluppatori - facebook.com Vai su Facebook

Andrej Babis, il «Trump ceco», vince le elezioni - Il partito del miliardario populista dovrà allearsi per formare un governo. Lo riporta ilsole24ore.com

Vertice in Alaska: Putin vince, Trump a mani vuote e Zelensky sempre più sotto pressione - Summit quindi molto simbolico e poco concreto, dove i leader sono rimasti ben vaghi, senza scendere in dettagli: Trump ha elogiato l’atmosfera, affermando di aver avuto una riunione estremamente ... Secondo lettera43.it