Il trucco di un papà per insegnare i nomi alle quattro gemelle | Così si riconoscono come individui

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un papà americano è diventato virale su Instagram grazie a un video in cui insegna alle sue quattro gemelle identiche a riconoscere i propri nomi. La storia di Jonathan e Mercedes, genitori di sei figli, racconta la sorpresa di una gravidanza rarissima e la sfida di crescere quattro neonate con ingegno e quel pizzico d'ironia che aiuta sempre a gestire i momenti più complessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

