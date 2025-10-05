Il treno dei soldati senza nome

Xml2.corriere.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Odessa, tra i corpi dei militari di Kiev uccisi dai russi. «Qui restituiamo loro un’identità. Ma anche dignità». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il treno dei soldati senza nome

© Xml2.corriere.it - Il treno dei soldati senza nome

In questa notizia si parla di: treno - soldati

Cerca Video su questo argomento: Treno Soldati Senza Nome