«Detenuta in una cella infestata da cimici. Priva di acqua e cibo. Costretta a baciare la bandiera israeliana mentre i soldati scattavano delle fotografie». Questo, secondo The Guardian, sarebbe stato il “trattamento speciale” riservato all’attivista svedese Greta Thunberg dall’ IDF. L’esercito israeliano ha arrestato lei e altre quattrocento persone provenienti da ogni parte del mondo, prelevandole dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre si trovavano in acque internazionali, dirette verso Gaza per consegnare aiuti umanitari al popolo palestinese. La partecipazione della ventiduenne -nota per le sue battaglie contro la crisi climatica- all’iniziativa aveva accresciuto la visibilità della missione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il trattamento disumano riservato a Greta Thunberg ci racconta quello che già sappiamo (o che ormai dovremmo sapere) su Israele