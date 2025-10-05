Il trattamento disumano riservato a Greta Thunberg ci racconta quello che già sappiamo o che ormai dovremmo sapere su Israele
«Detenuta in una cella infestata da cimici. Priva di acqua e cibo. Costretta a baciare la bandiera israeliana mentre i soldati scattavano delle fotografie». Questo, secondo The Guardian, sarebbe stato il “trattamento speciale” riservato all’attivista svedese Greta Thunberg dall’ IDF. L’esercito israeliano ha arrestato lei e altre quattrocento persone provenienti da ogni parte del mondo, prelevandole dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre si trovavano in acque internazionali, dirette verso Gaza per consegnare aiuti umanitari al popolo palestinese. La partecipazione della ventiduenne -nota per le sue battaglie contro la crisi climatica- all’iniziativa aveva accresciuto la visibilità della missione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: trattamento - disumano
Il Papa critica Trump: «Il trattamento disumano dei migranti non è pro-life»
Migranti: Casa Bianca respinge critiche Papa, non c’è trattamento disumano
Papa Leone XIV “striglia” la destra americana: «Chi è contro l’aborto, ma approva il trattamento disumano riservato ai migranti negli Stati Uniti, non è davvero pro-life»
Chi dice di essere contro l'aborto ma è a favore della pena di morte non è veramente pro-life, come non lo è chi dice di essere contro l'aborto ma è d'accordo con il trattamento disumano degli immigrati negli Stati Uniti. ~ Leone XIV - X Vai su X
Un "blackout totale di Internet" ha spento l'#Afghanistan. La decisione dei talebani, motivata dalla lotta ad "attività immorali", lascia milioni di persone senza voce. Come se non fosse già abbasgtanza il trattamento disumano riservato alle donne... - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Greta Thunberg e il retroscena sulla prigionia: "Costretta a baciare bandiera Israele" - Privazioni, abusi e umiliazioni: la prigionia di Greta Thunberg a Ketziot dopo l’arresto della Flotilla in Israele. notizie.it scrive
Flotilla, rientrano 26 italiani. “Greta Thunberg umiliata” - Restano in stato di arresto i 15 che non hanno accettato l’espulsione volontaria ... Secondo repubblica.it