il tempo della vendemmia si preannuncia ottima ma preoccupa il mercato

Pistoia, 5 ottobre 2025 – Un clima tutto sommato positivo, seppur dovendo fare i conti con picchi di caldo ad agosto che hanno anticipato ancora di più l’inizio della raccolta, ha fatto da preludio all’andamento della vendemmia 2025 nella nostra provincia che, salvo qualche caso isolato, si conferma su ottimi livelli e con un leggerissimo calo rispetto al 2024 parametrato ad una resa, comunque, abbastanza alta. Secondo quanto analizzato, attraverso i produttori, da Coldiretti si va verso un andamento provinciale che rispecchia raccolta a livello regionalë con un bilancio agrodolce. Da un lato, infatti, l’uva che è stata raccolta è di ottima qualità mentre dall’altro c’è da fare un po’ di limatura per la resa che scende rispetto ai chicchi raccolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
