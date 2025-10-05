Il supermercato illegale di Tor Sapienza non chiude mai Sequestrati 37 quintali di ciarpame

Ancora blitz della polizia locale di Roma Capitale a Tor Sapienza, dove si svolge periodicamente e in maniera spontanea un mercatino illegale di cibo e ciarpame di dubbia provenienza. Blitz al supermercato illegale di Tor SapienzaQuesta volta, a distanza di due settimane dall'intervento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

