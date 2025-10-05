Il sottosegretario Silli passa a Forza Italia Lupi | Si deve dimettere immediatamente

Volano gli stracci nel centrodestra. Tutto è partito da un annuncio improvviso del vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Il partito azzurro fondato da Silvio Berlusconi è in crescita nelle urne. Ma non solo: risulta attrattivo per gli altri partiti, tanto che i. 🔗 Leggi su Today.it

**Governo: Silli (Nm) resta sottosegretario, 'via da Farnesina solo se eventuali incompatibilità'**

Il sottosegretario Silli passa a Forza Italia, Lupi: "Si deve dimettere immediatamente" - Il partito guidato da Antonio Tajani ottiene una poltrona di governo ai danni di Noi moderati Volano gli stracci nel centrodestra. Come scrive today.it

sottosegretario silli passa forzaSilli torna in Forza Italia: "Non ho mai cambiato idea sempre stato moderato" - Dopo 6 anni, il sottosegretario rimette la casacca azzurra: "Era una scelta naturale". Si legge su msn.com

