Il segnale nascosto che innesca l’Alzheimer | la scoperta degli scienziati sulla formazione delle placche

Gli scienziati hanno identificato un segnale cellulare che induce la formazione di placche amiloidi nel cervello, un fattore chiave nello sviluppo dell’Alzheimer: “Scoperta fondamentale per aprire nuove strade alla prevenzione della malattia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

