Il saluto di don Andrea a Fucecchio | Ecco qui in tutto ho trovato Dio Vogliate bene a chi verrà dopo di me

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fucecchio, 5 ottobre 2025 – Alla fine la voce si è rotta dalla commozione: “A chi verrà dopo di me, vogliategli bene”. Monsignor Andrea Cristiani si è congedato dopo vent’anni da Fucecchio. Anni importanti. Intensi, forti, vissuti. Sempre cercando Dio. Partendo dai più deboli. “Qui l’ho trovato anche in tante istituzioni, come gli Ortolani coraggiosi – ha detto nel giorno di San Candido, quando ha lasciato la guida della parrocchia Collegiata e dell’unità pastorale –: realtà che offre una cura attenta alle persone più fragili, e nelle persone più fragili c’è lui, quello che io chiamo il fuorilegge, che non è rinchiuso in una chiesa, ma che vive in loro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il saluto di don andrea a fucecchio ecco qui in tutto ho trovato dio vogliate bene a chi verr224 dopo di me

© Lanazione.it - Il saluto di don Andrea a Fucecchio: “Ecco, qui in tutto ho trovato Dio. Vogliate bene a chi verrà dopo di me”

In questa notizia si parla di: saluto - andrea

Addio Andrea, oggi l’ultimo saluto al bambino morto a Gallipoli

L'ultimo saluto ad Andrea Morandi, fissato il funerale. L'addio al 58enne musicista nella chiesa del Santissimo Rosario

saluto don andrea fucecchioIl saluto di don Andrea a Fucecchio: “Ecco, qui in tutto ho trovato Dio. Vogliate bene a chi verrà dopo di me” - resterà sempre l’amicizia e quel legame spirituale che è un tratto distintivo della personalità di don Andrea, che include e coinvolge ... Scrive msn.com

saluto don andrea fucecchioSan Candido, commozione a Fucecchio per la pensione di don Cristiani - Le celebrazioni per i 360 anni dall'arrivo delle reliquie di San Candido – Patrono di Fucecchio – si sono concluse nel migliore dei modi: dopo ... Segnala gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Saluto Don Andrea Fucecchio