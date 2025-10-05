Il saluto di don Andrea a Fucecchio | Ecco qui in tutto ho trovato Dio Vogliate bene a chi verrà dopo di me

Fucecchio, 5 ottobre 2025 – Alla fine la voce si è rotta dalla commozione: “A chi verrà dopo di me, vogliategli bene”. Monsignor Andrea Cristiani si è congedato dopo vent’anni da Fucecchio. Anni importanti. Intensi, forti, vissuti. Sempre cercando Dio. Partendo dai più deboli. “Qui l’ho trovato anche in tante istituzioni, come gli Ortolani coraggiosi – ha detto nel giorno di San Candido, quando ha lasciato la guida della parrocchia Collegiata e dell’unità pastorale –: realtà che offre una cura attenta alle persone più fragili, e nelle persone più fragili c’è lui, quello che io chiamo il fuorilegge, che non è rinchiuso in una chiesa, ma che vive in loro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il saluto di don Andrea a Fucecchio: “Ecco, qui in tutto ho trovato Dio. Vogliate bene a chi verrà dopo di me”

