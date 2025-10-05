Il Salone dell' Alto Artigianato chiude con 14mila visitatori

Veneziatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso oggi all’Arsenale di Venezia il terzo del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, che in quattro giorni ha registrato circa 14mila visitatori. Un risultato che conferma l'appuntamento come punto di riferimento per la promozione dei mestieri d’arte e dell’eccellenza italiana, in una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salone - alto

Genoa punta in alto: il 65° Salone Nautico verso un’edizione da record

Salone dell’Alto Artigianato Italiano 2025: Venezia rilancia l’eccellenza artigiana.

Al via domani all'Arsenale il terzo Salone dell'Alto Artigianato

Il Salone dell'Alto Artigianato chiude con 14mila visitatori - L’artigianato è la spina dorsale della nostra cultura e della nostra economia» ... Lo riporta veneziatoday.it

Conclusa la terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano - VENEZIA (ITALPRESS) – Si è chiusa oggi all ‘Arsenale di Venezia la terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, che in quattro giorni ha registrato circa 14mila visitatori. italpress.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Salone Alto Artigianato Chiude