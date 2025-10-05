Il Salone dell' Alto Artigianato chiude con 14mila visitatori
Si è concluso oggi all’Arsenale di Venezia il terzo del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, che in quattro giorni ha registrato circa 14mila visitatori. Un risultato che conferma l'appuntamento come punto di riferimento per la promozione dei mestieri d’arte e dell’eccellenza italiana, in una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Buongiorno dall'Arsenale di Venezia, dove sta per cominciare l'ultimo giorno di Salone dell'Alto Artigianato Italiano? Non perdete l'occasione di immergervi ancora una volta nel meglio del saper fare italiano in questa cornice storica e suggestiva. La shopper - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, sabato 4 ottobre, il Salone dell’Alto Artigianato Italiano vi aspetta con apertura prolungata fino alle ore 20.00 (ultimo ingresso h19.00)! Venite a scoprire il meglio del Made in Italy tra creatività, maestria e bellezza senza tempo nel cuore di #Venezia - X Vai su X
