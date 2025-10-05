Il Royal tour di George Charlotte e Louis | accompagneranno per la prima volta all'estero Kate e William

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si preannuncia un anno importante per George, Charlotte e Louis, il motivo? Potrebbero diventare protagonisti del primo loro Royal tour insieme alla mamma e al papà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: royal - tour

Milan, Pre-Season Tour 2025: ecco i convocati di Allegri: assenti Pobega ed Emerson Royal

Milan, Pre-Season Tour 2025: assenti Pobega ed Emerson Royal. C’entra il mercato

Residenze Sabaude, un territorio da Re: i Royal Community Tour sono già prenotabili, ecco quali

royal tour george charlotteIl Royal tour di George, Charlotte e Louis: accompagneranno per la prima volta all’estero Kate e William - Il 2026 si preannuncia un anno importante per George, Charlotte e Louis, il motivo? Riporta fanpage.it

royal tour george charlotteGeorge, Charlotte e Louis accompagneranno Kate Middleton e il principe William per la prima volta all'estero - Un viaggio particolarmente impegnativo che all'ultimo Buckingham Palace aveva deciso all'ultimo di accorciare e snel ... elle.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Royal Tour George Charlotte