Il Rottamato che vive del vuoto a sinistra

Laverita.info | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il luogo comune lo vuole abile comunicatore, ma l’ex premier pare più che altro un «battutaro» dai rapporti altalenanti con la stampa. Grazie all’assenza di un vero leader progressista, resta (a stento) a galla, mentre oggi si chiude la Leopolda che liquida Italia viva. 🔗 Leggi su Laverita.info

il rottamato che vive del vuoto a sinistra

© Laverita.info - Il Rottamato che vive del vuoto a sinistra

In questa notizia si parla di: rottamato - vive

Cerca Video su questo argomento: Rottamato Vive Vuoto Sinistra