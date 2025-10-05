Il Rottamato che vive del vuoto a sinistra
Il luogo comune lo vuole abile comunicatore, ma l’ex premier pare più che altro un «battutaro» dai rapporti altalenanti con la stampa. Grazie all’assenza di un vero leader progressista, resta (a stento) a galla, mentre oggi si chiude la Leopolda che liquida Italia viva. 🔗 Leggi su Laverita.info
