Il Romics tra cosplay e grandi artisti del fumetto Non chiamatela sottocultura | sono mondi di cultura viva

Alla sua trentacinquesima edizione, Romics si conferma non una semplice fiera, ma una vera e propria celebrazione di un linguaggio che, con la potenza delle immagini, continua ad affascinare intere generazioni. Cinque padiglioni della Fiera di Roma hanno accolto espositori provenienti da ogni angolo del mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Europa fino all’Italia, cuore pulsante di una tradizione fumettistica che ha segnato la nostra identità culturale. Passeggiando tra gli stand, ciò che colpisce è l’entusiasmo contagioso di un pubblico trasversale: giovani, adulti, famiglie intere, molti dei quali vestiti come i propri eroi preferiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Romics, tra cosplay e grandi artisti del fumetto. Non chiamatela sottocultura: sono mondi di cultura viva

Romics 35: vivi la magia! Quattro giorni indimenticabili ti aspettano tra supereroi, mondi fantasy, talenti internazionali, incredibili cosplay, videogiochi, incontri, mostre e tantissimo divertimento.

La giuria del Romics Cosplay Award è pronta! Federica Lippi e Keitaro Arima Matt of the Monsters e Re Vega Domadraghi Cosplay Conduce Beatrice Lorenzi Domenica 5 ottobre a #Romics35 Romics Cosplay Award vi aspetta!

