Il Romics tra cosplay e grandi artisti del fumetto Non chiamatela sottocultura | sono mondi di cultura viva

Secoloditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla sua trentacinquesima edizione, Romics si conferma non una semplice fiera, ma una vera e propria celebrazione di un linguaggio che, con la potenza delle immagini, continua ad affascinare intere generazioni. Cinque padiglioni della Fiera di Roma hanno accolto espositori provenienti da ogni angolo del mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Europa fino all’Italia, cuore pulsante di una tradizione fumettistica che ha segnato la nostra identità culturale. Passeggiando tra gli stand, ciò che colpisce è l’entusiasmo contagioso di un pubblico trasversale: giovani, adulti, famiglie intere, molti dei quali vestiti come i propri eroi preferiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il romics tra cosplay e grandi artisti del fumetto non chiamatela sottocultura sono mondi di cultura viva

© Secoloditalia.it - Il Romics, tra cosplay e grandi artisti del fumetto. Non chiamatela sottocultura: sono mondi di cultura viva

In questa notizia si parla di: romics - cosplay

romics cosplay grandi artistiRomics, dal 2 al 5 ottobre la 35esima edizione alla Fiera di Roma: fumetti, musica, cosplay e il compleanno di «Peanuts» - Torna il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games con centinaia di eventi, mostre e oltre 350 stand di espositori del settore. Secondo msn.com

romics cosplay grandi artistiRomics 2025 alla Fiera di Roma: programma e biglietti - Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay e cultura pop: Romics 2025, la grande fiera internazionale che ... Scrive funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Romics Cosplay Grandi Artisti