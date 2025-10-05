Il Rizzoli apre le sue storiche porte ai cittadini. In occasione della quarta giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da Acosi (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani), oggi alle 16, lo Io in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, propone un evento dedicato alla scoperta dell’identità storica e scientifica del complesso di San Michele in Bosco, ex monastero olivetano. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla meridiana a foro gnomonico progettata nel diciottesimo secolo dal padre olivetano Ferdinando Messia de Prado, con la proiezione di un video dedicato che sarà poi visibile accanto alla meridiana stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Rizzoli storico, cittadini in visita alla meridiana