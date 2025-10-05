Il ritorno in campo di Tambellini Bisogna pensare a un piano casa e sono preoccupato per Lucca

Una candidatura che fa leva sull’esperienza di ex amministratore quella di Alessandro Tambellini, 70 anni, già sindaco di Lucca dal 2012 al 2022, sposato con tre figli. In realtà è in politica dal lontano 1994, quando l’allora sindaco Lazzarini lo chiamò alla presidenza dell’azienda dei rifiuti; in seguito, ha poi ricoperto la carica di consigliere comunale di opposizione. Insegnante di lettere in pensione, sin da giovane orgogliosamente agricoltore, è stato scelto dal Partito democratico per un seggio al consiglio regionale della Toscana. Tambellini si presenta al voto con Camilla Corti, consigliera comunale di Villa Basilica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritorno in campo di Tambellini ”Bisogna pensare a un piano casa e sono preoccupato per Lucca“

In questa notizia si parla di: ritorno - campo

Il ritorno in campo del Monza: “Vogliamo una frattura con la vecchia gestione. Più rispetto per i tifosi”

Sinner, cosa farà dopo Wimbledon: la settimana di vacanza, la festa in Alto Adige, gli allenamenti a Monte Carlo, il ritorno in campo a Toronto

Sinner dopo Wimbledon: le vacanze, la festa in Alto Adige, gli allenamenti a Monte Carlo, il ritorno in campo a Toronto

! La Polimnia Calcio è lieta di annunciare il ritorno in rossoverde di , terzino sinistro classe 2003, capace di ricoprire anche il ruolo di braccetto nella difesa a tre e di quinto di centrocampo. Cres - facebook.com Vai su Facebook

UDINESE - Deulofeu: "Ritorno in campo? Il mio è un miracolo e ci proverò fino all’ultimo" https://ift.tt/U3tbgeV - X Vai su X

Il ritorno di Tambellini. Nel nome di Bobbio - Aveva assicurato e riassicurato il ritorno ai suoi amati campi, quelli della zona dove abita, a Sant’Alessio, ma il richiamo della politica è stato più forte di tutti. Si legge su lanazione.it