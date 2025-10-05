«Se in politica sei scarso come a pallavolo, siamo rovinati». Carlo Zevino, insegnante di educazione fisica alle medie «Della Valle» di Napoli, quando s’è trovato davanti il celebre ex alunno non ha saputo resistere. Roberto Fico amava il volley, ma il sentimento non era ricambiato. E se anche come alfiere pentastellato, ironizzava il professore, fosse stato una schiappa? Quell’assillo, adesso, torna prepotentemente d’attualità. Dopo quasi tre anni di forzato inabissamento, l’ex presidente della Camera ci riprova: aspirante governatore della Campania per il campo larghissimo. Dalla rottura con Grillo all’investitura di Schlein. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il ritorno di Fico: dal reddito di dignità alla corsa da governatore in Campania