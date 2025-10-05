Il ritorno di Carmen Consoli con Amuri luci | La cultura è rivoluzionaria vi racconto che dischi mi fa ascoltare mio figlio – L’intervista

«Io esisto a prescindere dai dischi che pubblico» con queste parole Carmen Consoli non solo torna con un nuovo album dal titolo Amuri luc i, il primo di una trilogia, ma rivendica anche il silenzio discografico degli ultimi quattro anni. Un silenzio che silenzio non era, lo sappiamo bene, impegnata com’è stata con un lungo tour e anche con una colonna sonora, ma che ha fatto sentire ugualmente la sua mancanza. Un album che è risultato di una ricerca profonda ed intellettuale, in cui la cantantessa siciliana, in dialetto siciliano, rievoca e musica testi di Ignazio Buttitta, ma anche di Ovidio e Teocrito, fino alla corrispondenza epica tra Nina da Messina e Dante da Maiano. 🔗 Leggi su Open.online