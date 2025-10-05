Il ritorno di Carmen Consoli con Amuri luci | La cultura è rivoluzionaria vi racconto che dischi mi fa ascoltare mio figlio – L’intervista
«Io esisto a prescindere dai dischi che pubblico» con queste parole Carmen Consoli non solo torna con un nuovo album dal titolo Amuri luc i, il primo di una trilogia, ma rivendica anche il silenzio discografico degli ultimi quattro anni. Un silenzio che silenzio non era, lo sappiamo bene, impegnata com’è stata con un lungo tour e anche con una colonna sonora, ma che ha fatto sentire ugualmente la sua mancanza. Un album che è risultato di una ricerca profonda ed intellettuale, in cui la cantantessa siciliana, in dialetto siciliano, rievoca e musica testi di Ignazio Buttitta, ma anche di Ovidio e Teocrito, fino alla corrispondenza epica tra Nina da Messina e Dante da Maiano. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: ritorno - carmen
Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 28 luglio 2025: Paca vuole la pace... ma Laura (Carmen) agisce nell'ombra!
Carmen Consoli: “Canto il vero amore in greco antico, non cerco il successo”: Il ritorno dell’autrice siciliana con “Amuri luci”: “Senza storia siamo primitivi. Indago le radici comuni dei popoli attraverso la letteratura e le lingue” - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Carmen Consoli: «Sanremo non mi vuole? Riscopro il mio dialetto» - Quattro anni (di assenza) possono essere molti, moltissimi per il sistema della comunicazione, della discografia, dello show- Come scrive ilmattino.it
Carmen Consoli, presenta album Amuri Luci pensando a Gaza: "Partirei subito" - Ricordo che molti anni fa, presentando un suo precedente progetto, Carmen Consoli disse: "Se avessi il tempo, mi piacerebbe trascorrere un mese ... Scrive tg24.sky.it