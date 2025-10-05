Il ritiro di Sinner | non può camminare e usa la racchetta come bastone

Gli highlights della sconfitta per ritiro di Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor. L'azzurro vince al tie-break il primo set, perde 7-5 il secondo e si ritira per crampi sul 2-2 del terzo. Jannik non riusciva più a stare in piedi e ha usato la racchetta a mo' di bastone per raggiungere la panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

