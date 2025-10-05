Il riscatto del Corridonia Un successo in rimonta
3 VIGOR MONTECOSARO 1: Pettinari, Mitillo (11’st Marinelli), Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (31’st Ogievba), Bedetta Nicola, Verini (19’st Merzoug), Pucci, Atzori (27’st Bellesi). A disp.: Mazzocca, Bedetta Filippo, Cartechini, Borran, D’Angelo. All.: Martinelli. VIGOR MONTECOSARO: Velaj, Giordani (28’ Lopez), Beruschi, Marcantoni (8’st Morbidoni), Pepi, Rossini, Pesaresi, Mancini, Antolini, Cicconetti, Andreani (31’st Marini). A disp.: Taffi, Merelli, Boccanera, Poggi, Zepponi, Colonnini. All.: Fontinovo. Arbitro: Storoni di Ascoli. Reti: 8’ rig. Cicconetti, 14’ Monachesi, 10’st Verini, 36’st Ciccalè. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
