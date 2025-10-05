Un calendario fieristico che rimette al centro Modena con 21 eventi in programma nel 2026, rispetto agli 11 dell’ultimo biennio e che rappresenta una risposta concreta all’impegno preso dall’Amministrazione comunale con la città, ovvero quello di conservare, ampliare e valorizzare l’attività del quartiere fieristico. E poi la novità di Modenantiquaria, che nel 2027 sarà ancora più valorizzata approdando negli spazi del polo culturale del Sant’Agostino, creando così un nuovo rapporto con la città, la sua storia, la sua cultura e il suo patrimonio artistico museale. Lo ha ribadito l’assessore Paolo Zanca in Consiglio comunale sottolineando che "una delle prime preoccupazioni del proprio assessorato ha riguardato, appunto, ModenaFiere, tenuto conto di una situazione di progressivo passaggio di eventi consolidati a Modena, come Play e Skypass, a Bologna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio del quartiere fieristico: "Nel 2026 ci saranno 21 eventi. E Modenatiquaria resta qui"