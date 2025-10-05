Il rilancio del quartiere fieristico | Nel 2026 ci saranno 21 eventi E Modenatiquaria resta qui
Un calendario fieristico che rimette al centro Modena con 21 eventi in programma nel 2026, rispetto agli 11 dell’ultimo biennio e che rappresenta una risposta concreta all’impegno preso dall’Amministrazione comunale con la città, ovvero quello di conservare, ampliare e valorizzare l’attività del quartiere fieristico. E poi la novità di Modenantiquaria, che nel 2027 sarà ancora più valorizzata approdando negli spazi del polo culturale del Sant’Agostino, creando così un nuovo rapporto con la città, la sua storia, la sua cultura e il suo patrimonio artistico museale. Lo ha ribadito l’assessore Paolo Zanca in Consiglio comunale sottolineando che "una delle prime preoccupazioni del proprio assessorato ha riguardato, appunto, ModenaFiere, tenuto conto di una situazione di progressivo passaggio di eventi consolidati a Modena, come Play e Skypass, a Bologna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Assieme, per San Cristoforo", via al patto per il rilancio del quartiere
#Trullo Accordo tra #romacapitale e #demanio. Al via la "ricucitura" con il quartiere grazie al recupero delle ex Caserma Donato. Opera attesa per rilancio qualità urbana. 60 mln di euro da cui partire. Al tavolo sieda anche Municipio Roma XI - X Vai su X
?La vendita della GFU San Siro è un atto storico: riguarda il rilancio del quartiere di San Siro, il futuro del calcio milanese, il ruolo di Milano. Il nuovo progetto massimizza l’interesse pubblico a mantenere le squadre in città evitando nuovo consumo di suolo - facebook.com Vai su Facebook
