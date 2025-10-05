Il richiamo del questore dal sorriso affettuoso | Le collaborazioni contro il racket stentano la paura è solo un alibi

Agrigentonotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento più difficile dei suoi 4 anni di permanenza nella città dei Templi, dal 2013 al 2017, fu, per sua stessa ammissione, il naufragio del 3 ottobre dello stesso anno in cui Mario Finocchiaro si era insediato come questore di Agrigento. “Una prova umana vedere certe scene, una prova. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: richiamo - questore

Cerca Video su questo argomento: Richiamo Questore Sorriso Affettuoso