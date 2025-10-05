Ravenna, 5 ottobre 2025 – Sotto il sole del Moccagatta di Alessandria, il Ravenna batte 4-2 la Juventus Next Gen e torna al comando della classifica del girone B di serie C raggiungendo l’Arezzo, vittorioso nell’anticipo di sabato. Il primo tempo è equilibrato anche se il Ravenna ha le migliori occasioni con Luciani che prima (14’) si fa parare il tiro da Mangiapoco, poi (39’) spara a lato su ottimo assist di Donati. Ma il gol è nell’aria e arriva al 40’: Luciani controlla un bel cross dalla sinistra e appoggia a Spini che calcia pianissimo ma inganna Mangiapoco e segna a fil di palo. Nella ripresa la giovane Juventus sembra decisamente più determinata e trova il gol del pareggio (8’) con Amaradio che prima si fa rimpallare il tiro, poi riprende la ribattuta e insacca a fil di palo con la complicità di Anacoura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna vince ad Alessandria con la Juventus Next Gen: 4-2