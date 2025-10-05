Il Psg viene ripreso a Lilla da Ethan Mbappè L' OM di De Zerbi a -1 da Luis Enrique

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce 1-1 col gol del fratello di Kylian, in tribuna: entrato nel finale, risponde al vantaggio di Nuno Mendes nella ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Psg viene ripreso a Lilla da Ethan Mbappè. L'OM di De Zerbi a -1 da Luis Enrique

psg viene ripreso lillaIl Psg viene ripreso a Lilla da Ethan Mbappè. L'OM di De Zerbi a -1 da Luis Enrique - 1 col gol del fratello di Kylian, in tribuna: entrato nel finale, risponde al vantaggio di Nuno Mendes nella ripresa ... Da gazzetta.it

