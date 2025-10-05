Il programma Sabato prossimo bianconeri attesi dal Guidonia

Dopo il successo in rimonta contro il Livorno dell'ex tecnico bianconero Formisano la Pianese si gode qualche ora di riposo prima di tornare a lavoro e pensare alla trasferta di Guidonia di sabato con fischio d'inizio alle 17,30. I neo promossi laziali saranno di scena oggi sempre alle 17,30 in casa del Forlì, altra new entry del girone B di serie C. Completano il turno odierno le sfide tra Juve Next Gen e Ravenna (12,30), Carpi-Perugia (17,30) e Gubbio-Pontedera (20,30). Ieri si sono giocate invece Ascoli-Bra con il 4-1 in favore dei bianconeri (che contro i piemontesi hanno subito il primo gol del loro campionato), Ternana-Pineto 2-1 e Torres-Sambenedettese col successo per 2-0 dei marchigiani in Sardegna.

Orario Verona Juve: quando si giocherà la prossima partita di campionato dei bianconeri in programma al Bentegodi. I dettagli - Orario Verona Juve, il match è in programma per le 18 di domani, sabato 20 settembre: i bianconeri di Tudor cercano conferme in trasferta È tutto pronto per la quarta giornata di campionato, che vedrà ...

Calciomercato Juve: ricordi Caprile? Era accostato ai bianconeri, potrebbe fare il salto in questa big italiana nella prossima stagione. È l'erede designato di quest'altro ... - Calciomercato Juve: Caprile, ex obiettivo dei bianconeri, potrebbe compiere il salto in questa rivale italiana nella prossima estate Il presente si chiama Yann Sommer, ma il futuro ha già un nome e un ...