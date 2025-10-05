La sesta giornata di campionato, per il girone E della Serie D è iniziata ieri pomeriggio con due anticipi: Trestina-Grosseto e Orvietana-Foligno. La squadra di Indiani è tornata in Maremma con i tre punti in tasca e un momentaneo primo posto in classifica: a decidere il match il gol di Marzierli a inizio ripresa. Ad aggiudicarsi il derby umbro i padroni di casa con il netto risultato di 3-1: a Caon ha risposto Tomassini, poi sono arrivate le reti di Tenkorang e ancora Caon. Gli stessi Caon e Tomassini si sono portati in testa alla classifica marcatori del girone con 4 centri a testa. Oggi, alle 15, tutte le altre partite in programma; oltre a Follonica Gavorrano-Siena si giocheranno Camaiore-Seravezza Pozzi, Cannara-Montevarchi, Poggibonsi-Prato, Scandicci-Ghiviborgo, Tau Altopascio-San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana-Sansepolcro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il programma. Anticipi vincenti per il Grosseto e l’Orvietana