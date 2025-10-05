Il problema non era De Bruyne né il 4-3-3 | il Napoli vince quando abbandona il passato e torna al presente

Il titolo di Napoli-Genoa potrà sembrare un’ovvietà ma non lo è: il problema non era e non è De Bruyne. Così come non era la mancanza del 4-3-3. La conferma arriva con la partita vinta dal Napoli 2-1 non senza sofferenza, con un primo tempo (senza De Bruyne) in cui gli azzurri faticano molto, vanno sotto di un gol e non tirano mai in porta (non è un modo di dire, è proprio una statistica). E la ripresa (con De Bruyne) in cui il Napoli in versione diesel cresce, pareggia con Anguissa e vince con Hojlund che realizza il suo primo gol in campionato al Maradona (dopo la doppietta in Champions). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

