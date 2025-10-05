Il problema non era De Bruyne né il 4-3-3 | il Napoli vince quando abbandona il passato e torna al presente
Il titolo di Napoli-Genoa potrà sembrare un’ovvietà ma non lo è: il problema non era e non è De Bruyne. Così come non era la mancanza del 4-3-3. La conferma arriva con la partita vinta dal Napoli 2-1 non senza sofferenza, con un primo tempo (senza De Bruyne) in cui gli azzurri faticano molto, vanno sotto di un gol e non tirano mai in porta (non è un modo di dire, è proprio una statistica). E la ripresa (con De Bruyne) in cui il Napoli in versione diesel cresce, pareggia con Anguissa e vince con Hojlund che realizza il suo primo gol in campionato al Maradona (dopo la doppietta in Champions). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: problema - bruyne
Stile Tv – Napoli squadra camaleontica, De Bruyne ha creato a Conte un problema sotto l’aspetto tattico
Adani: ”De Bruyne un problema? No! E’ la soluzione e deve essere il valore aggiunto tra le linee”
Perché il Napoli sembra avere un problema con De Bruyne, e quel problema si chiama McTominay
Il problema non era De Bruyne né il 4-3-3: il Napoli vince quando abbandona il passato e torna al presente I nostalgici in città non moriranno mai. Il Napoli va sotto col 4-3-3, poi entrano De Bruyne e Spina e cambia tutto. Hojlund decisivo. Napoli capolista. Altr - facebook.com Vai su Facebook
Biasin su De Bruyne: "Altro che problema, ha voluto dare una dimostrazione di grandezza" - X Vai su X
Il problema non era De Bruyne né il 4-3-3: il Napoli vince quando abbandona il passato e torna al presente - 3, poi entrano De Bruyne e Spina e cambia tutto. Da ilnapolista.it
Il problema De Bruyne - A fianco delle geodetiche, alle assiomatizzazioni della fisica, ce n'era un 24esimo: De Bruyne ... Scrive ilnapolista.it