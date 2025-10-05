Nasce a Cascina il primo condominio sinergico italiano, un modello abitativo a metà strada tra co-housing e condominio sociale, che unirà alloggi privati e spazi comuni per permettere a persone con disabilità, anziani e famiglie, di vivere fianco a fianco, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno e con opportunità di incontro e sostegno reciproco. Il progetto è stato realizzato dall’associazione La RosaAmara di Cascina che si occupa di fragilità sociali, disabilità, terza età e salute mentale. L’associazione ha infatti raccolto, attraverso donazioni di denaro da parte di oltre 100 cittadini, la somma necessaria per accendere un mutuo per l’acquisto di un immobile a San Casciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il primo condominio sinergico nella ex colonica di San Casciano