Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 5 Ottobre 2025 si attesta a 0,0777 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,0105 €kWh alle ore 16, mentre il massimo ha raggiunto 0,1258 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle pomeridiane, in particolare tra le 14 e le 17, mentre le ore serali, tra le 19 e le 21, hanno registrato i valori più elevati. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 05102025 0,0777 -0,0198 04102025 0,0976 +0,0015 03102025 0,0961 -0,0807 02102025 0,1769 +0,0727 01102025 0,1042 -0,0076 30092025 0,1122 +0,0217 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0142 27092025 0,1064 +0,0072 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 -0,0019 23092025 0,1162 +0,0001 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0079 20092025 0,1065 -0,0095 19092025 0,1160 +0,0045 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0285 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0060 11092025 0,1158 -0,0054 10092025 0,1209 +0,0037 09092025 0,1173 -0,0037 08092025 0,1210 +0,0251 07092025 0,0959 +0,0010 06092025 0,0949 -0,0162 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,0986 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1160 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie