Il prete calciatore Don Coraglia trovato con 1.500 file pedopornografici sarà processato con rito abbreviato

Sarà giudicato con il rito abbreviato don Jordan Coraglia, il sacerdote bresciano accusato di detenzione di materiale pedopornografico. La scelta, accolta dal giudice per l’udienza preliminare Alessandra Sabatucci su richiesta del difensore Paolo Inverardi, consentirà, in caso di condanna, la riduzione fino a un terzo della pena. L’udienza è stata fissata per il prossimo 19 dicembre. Ai domiciliari (senza connessione) dallo scorso maggio in un eremo della Vallecamonica, l’ex parroco di Castelcovati e Comezzano-Cizzago, un tempo curato a Urago Mella, è noto anche per aver giocato con la Nazionale italiana dei sacerdoti. 🔗 Leggi su Open.online
