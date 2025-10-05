Il presidente della Lituania in visita in Puglia Ieri a Bari l' accoglienza da parte del governatore e del sindaco

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto il Presidente della Lituania Gitanas Nausèda e consorte, signora Naus?dien?, in visita nella Basilica di San Nicola, nel Castello Normanno Svevo di Bari e in altri luoghi della regione. Con il presidente Emiliano, ad accogliere la delegazione lituana davanti alla Basilica, anche il sindaco di Bari Vito Leccese, il prefetto Francesco Russo, l’arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto mons. Giuseppe Satriano, il rettore della basilica pontificia di San Nicola di Bari padre Giovanni Distante. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Il presidente della Lituania in visita in Puglia Ieri a Bari l'accoglienza da parte del governatore e del sindaco

