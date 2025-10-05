Il poverello di Assisi riformista
Nel suo intervento ad Assisi, Giorgia Meloni ha definito San Francesco «un riformatore, non un rivoluzionario». Una frase rassicurante, forse utile alla narrazione politica, ma storicamente e spiritualmente discutibile. San . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: poverello - assisi
La nomina più "francescana" per la diocesi di Assisi del dopo-Sorrentino: monsignor Accrocca verso la città del Poverello
San Francesco, ritorna la festa del poverello di Assisi
Accadde oggi: 3 ottobre, muore Francesco, il frate poverello di Assisi
Oggi è il #4Ottobre, è il giorno di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Lo celebro con il mio post dedicato alla statua di Maragliano che così ritrasse il poverello di Assisi e con certi versi del Cantico delle Creature. #SanFrancescodAssisi #Genova - X Vai su X
Annunciata la prima ostensione pubblica delle spoglie del Poverello di Assisi: evento storico - facebook.com Vai su Facebook
Gli otto secoli del Poverello: una lezione sempre attuale - Il decimo capitolo dei Fioretti propone uno degli interrogativi che animerà i secoli, non solo della storia del Poverello ... Lo riporta interris.it
Annunciata la prima ostensione pubblica delle spoglie del Poverello di Assisi: evento storico - Le spoglie mortali di San Francesco per la prima volta saranno esposte pubblicamente per essere venerate ad Assisi. Come scrive marsicalive.it