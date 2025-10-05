Il potere oscuro dei meme nella radicalizzazione online L’analisi di Preziosa e Martucci

l termine “meme”?(abbreviazione di? mimeme, dal greco??????, “ciò che viene imitato”) fu introdotto da? Richard Dawkins? nel 1976 ( Il gene egoista – Oxford University Press), per indicare una “unità di trasmissione culturale” o “unità di imitazione”. Con questo concetto Dawkins intendeva descrivere un’unità culturale di base (ad esempio uno slogan come? Yes We Can ) che si replica e si diffonde tra gli individui in modo simile a come i geni trasmettono l’informazione biologica. Con l’avvento di internet e dei social media, il concetto ha acquisito nuove connotazioni.?Limor Shifman, in? Memes (Mit Press, 2014), definisce i meme digitali come?forme culturali collettive ovvero gruppi di contenuti che condividono caratteristiche riconoscibili, che vengono imitati, modificati e ricombinati, diffondendosi rapidamente nelle reti online. 🔗 Leggi su Formiche.net

