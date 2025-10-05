Il pollice verde del futuro | la serra domestica

Un orto casalingo controllato con le App, illuminato da led tra costi vantaggiosi e elementi di design L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il pollice verde del futuro: la serra domestica

In questa notizia si parla di: pollice - verde

Gestione del verde: Brindisi da "pollice nero", Legambiente bacchetta l'Amministrazione

Scoperte 900 piante di marijuana in un magazzino, 23enne con il "pollice verde" arrestato a Bolognetta

Over senza il pollice verde? Tutte le piante che resistono di più e facili da curare

Vuoi un balcone d’autunno super fiorito… ma senza stress? Niente pollice verde richiesto. Ti bastano solo le piante giuste! Ce le racconta Monfri! Scoprile con noi al Garden Festival d’Autunno! Ti aspettiamo nel nostro shop di #Parma! #biahomeandgarde - facebook.com Vai su Facebook

Monteprandone, serra di marijuana nel casolare: con 32 piante e 5 kg già pronti: arrestato 52enne col “pollice verde” - Aveva trasformato un casolare di campagna abbandonato a Monteprandone in una efficiente serra per la produzione di grossi quantitativi di marijuana, ma il 52enne con il pollice verde è ... Riporta corriereadriatico.it

Loreto, serra di marijuana in camera: denunciato il pusher con il pollice verde - Aveva allestito una vera e propria serra di marijuana in casa: 17 piantine, che crescevano rigogliose grazie ai raggi ultravioletti di una speciale lampada, a concimi particolari e a prodotti ... Si legge su corriereadriatico.it