Il Perugia a Carpi con l’obbligo di rialzarsi Braglia | Io credo in questa squadra

"Io credo in questa squadra". Piero Braglia lo ripete a più riprese, alla vigilia della delicata sfida con il Carpi (oggi al cabassi alle 17,30). "È stata una settimana importante e positiva, abbiamo lavorato tanto, ora avremo la risposta del campo. Sono soddisfatto dell’impegno, di quello che mi hanno fatto vedere: sono fiducioso che possiamo cambiare qualcosa a livello di prestazione e di atteggiamento. Io sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per tirarsi fuori dai guai". Dopo quattro ko consecutivi, il Perugia deve ripartire da Carpi. "Affrontiamo una squadra che sta facendo un buon campionato, sono ben preparati, dobbiamo andare lì a controbattere, abbiamo provato le nostre cose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

