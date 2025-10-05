La tagliatella al ragù alla bolognese va alla conquista dei palati fini di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica. Ambasciatori della ’regina’ della cucina petroniana saranno gli Apostoli della Tagliatella, ovvero l’associazione che dal 2003 promuove in città, in regione e in tutta Italia i sapori e i saperi dell’enogastronomica cara a quanti vivono sotto le Due Torri. L’incontro tra gli Apostoli della Tagliatella e i senatori della Repubblica ci sarà il 7 ottobre, martedì prossimo. "Con la segreteria del Senato – rivela Gabriele Forni, presidente dell’associazione – nel pomeriggio del 6 ottobre abbiamo programmato una visita guidata a Palazzo Madama e al vicino Palazzo Giustiniani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il patto della tagliatella 'Siglato' in Senato tra Casini e gli Apostoli