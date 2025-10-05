Il partigiano e l’intellettuale | Così ricordiamo Lama e Pasolini

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ricorrenze da ricordare, perché riferite a figure che hanno segnato la vita culturale, sindacale e politica del nostro Paese. Il cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini e il trentennale di quella di Luciano Lama ricorrono rispettivamente nell’anno in corso e in quello prossimo e sono l’occasione per l’Associazione dedicata allo storico segretario generale della Cgil per articolare un ricco programma di eventi. "Pier Paolo Pasolini è un intellettuale che si è sempre mosso con originalità – spiega Valter Bielli, presidente dell’Associazione – e pensiamo che riflettere su di lui e sulla sua opera ci può fornire chiavi interpretative per il futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il partigiano e l8217intellettuale cos236 ricordiamo lama e pasolini

© Ilrestodelcarlino.it - Il partigiano e l’intellettuale: "Così ricordiamo Lama e Pasolini"

In questa notizia si parla di: partigiano - intellettuale

Cerca Video su questo argomento: Partigiano L8217intellettuale Cos236 Ricordiamo