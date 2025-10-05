Il parroco calciatore che nascondeva 1.500 file pedopornografici andrà a processo

“Saremo giudicati sull’amore”, diceva don Jordan Coraglia dal pulpito della chiesa di Urago Mella, dove all’epoca era curato. Il sacerdote bresciano sarà invece giudicato per detenzione di materiale pedopornografico. L’ex parroco di Castelcovati e Comezzano-Cizzago comparirà in aula il 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it