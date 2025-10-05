Parco urbano di Scandicci, i lavori partiranno dopo le elezioni regionali. Ad annunciarlo la sindaca Claudia Sereni, al taglio del nastro della fiera, voluto espressamente nel punto dove sorgerà quella che per estensione sarà la seconda area verde per importanza della città metropolitana dopo le Cascine di Firenze. "Con l’avvio del primo lotto del Parco Urbano della Biodiversità – ha detto la sindaca Claudia Sereni – compiamo un passo decisivo del nostro programma di governo che mette al centro gli spazi verdi nel contesto urbano. Sarà anche il primo intervento concreto di rigenerazione dell’area dell’ex CNR, prima ancora degli interventi privati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il parco urbano si farà. Lavori al via a fine mese