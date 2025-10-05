Il Paradiso delle signore trame puntate dal 6 al 10 ottobre | Tancredi salva Marcello
La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Tancredi, che farà un gesto che permetterà a Marcello di mettersi al sicuro e di avere la certezza che la sua relazione con Adelaide non subirà scossoni a causa della sua avventura con Rosa. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 6 al 10 ottobre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tancredi consegna le foto a Marcello. Tancredi si presenta da Marcello, consegnandogli le foto compromettenti che lo ritraggono con Rosa, evitando così che possano cadere nelle mani di Adelaide. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
