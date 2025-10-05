Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 ottobre | arriva Johnny Tancredi fa un inatteso favore a Marcello
Al Paradiso delle Signore arriva il cugino di Delia, che scompiglia le carte e incuriosisce Irene. Ma a sorprendere sarà soprattutto la scelta di Tancredi. Ecco le anticipazioni della puntata di domani 6 ottobre su Rai 1. A Il Paradiso delle Signore l'atmosfera cambia: il grande magazzino si prepara a una nuova settimana ricca di colpi di scena. Nella puntata di lunedì 6 ottobre tornano intrecci sentimentali e scelte complicate, tra il passato che riemerge per Delia e le mosse studiate di Tancredi, che continua a intrecciare il destino di Rosa e Marcello. Il clima è quello di una ripartenza piena di tensioni e nuovi equilibri da definire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
