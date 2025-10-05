Il negoziato sugli ostaggi riparte al Cairo

La risposta positiva di Hamas al piano Trump, per quanto piena di condizioni poco chiare, apre spiragli di pace. Il confronto ricomincerà in Egitto, dove sono attesti i mediatori Usa. Pizzaballa ottimista: «Per la prima volta possibile una nuova pagina».

