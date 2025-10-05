Il negoziato sugli ostaggi riparte al Cairo

La risposta positiva di Hamas al piano Trump, per quanto piena di condizioni poco chiare, apre spiragli di pace. Il confronto ricomincerà in Egitto, dove sono attesti i mediatori Usa. Pizzaballa ottimista: «Per la prima volta possibile una nuova pagina». 🔗 Leggi su Laverita.info

Hamas accetta di rilasciare gli ostaggi e di avviare il negoziato di pace

negoziato ostaggi riparte cairoIsraele, Trump: "Vicini a un accordo di pace a Gaza". Netanyahu: "Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia". Negoziati in Egitto - "Siamo vicini" a un accordo di pace a Gaza, ha detto il presidente degli Stati Uniti al giorna ... Si legge su adnkronos.com

